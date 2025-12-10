Morto a 100 anni Sergio Flamigni ex parlamentare e studioso del caso Moro

È scomparso a 100 anni Sergio Flamigni, ex parlamentare del Pci e ricercatore di rilievo nel campo delle vicende legate al caso Moro. La sua attività si è concentrata sulla analisi delle carte e dei dossier, contribuendo con numerosi studi e pubblicazioni a approfondire una delle pagine più oscure della storia italiana.

Si è spento a 100 anni Sergio Flamigni, parlamentare del Pci dal 1968 al 1987. Dedicò moltissimi anni allo studio delle carte sul caso Moro, su cui scrisse anche alcuni libri ("La tela del ragno", "Trame atlantiche, "Convergenze parallele"). Nel 2005 aveva fondato l'Archivio Flamigni, mettendo a disposizione di tutti la vasta documentazione che aveva raccolto su terrorismo, stragi, mafia e P2. In una nota l'archivio lo ricorda così: "Una vita al servizio della democrazia, della Costituzione, delle istituzioni, della memoria storica, della ricerca di verità, fedele agli ideali di gioventù". Nato a Forlì nel 1925, a sedici anni aderì a un gruppo di giovani antifascisti della sua città e poi al Pci, in quel periodo clandestino.

