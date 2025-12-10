Morti sul lavoro | perché nel parco comunale è stato piantato un acero

Nel 2008, nel parco comunale, è stato piantato un acero in memoria di Davide Martis, un operaio della Sampla Belting di Agrate che ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Questo gesto simbolico ha voluto ricordare l’importanza della sicurezza e sensibilizzare sulla tutela dei lavoratori.

È la primavera del 2008: Davide Martis, operaio della Sampla Belting di Agrate perde tragicamente la vita durante un incidente sul lavoro. L'ennesimo. Solo un dei tanti, che ad oggi, hanno riempito le pagine della cronaca nera.Ad Agrate, Davide Martis è diventato un simbolo contro le morti sul.

