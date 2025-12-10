Morti sul lavoro in Emilia Romagna 77 da gennaio a ottobre | ecco le province in zona rossa

Da gennaio a ottobre 2025, in Emilia Romagna si sono registrate 77 morti sul lavoro, evidenziando una situazione di grande preoccupazione. Le province in zona rossa segnalano un incremento di incidenti fatali, sottolineando l'urgenza di interventi mirati per migliorare la sicurezza e tutelare i lavoratori.

Bologna, 10 dicembre 2025 - Ogni numero racconta una storia che non si può più cambiare. Una vita spezzata, una famiglia che resta indietro, un vuoto. È con questa consapevolezza che vengono letti, ancora una volta, i dati sulle morti sul lavoro in Emilia-Romagna: un bilancio che, pur mostrando un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente, continua a restituire l’immagine di una regione che fatica a liberarsi da un’emergenza strutturale. Woolrich, lettera al veleno dei dipendenti: “Ascoltateci, abbiamo tenuto in piedi l’azienda” Emilia Romagna in zona arancione. Secondo l’aggiornamento dell’ Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente “Vega Engineering” riferito ai primi dieci mesi del 2025, l’ Emilia-Romagna si colloca in zona arancione con un’incidenza di 27,6 vittime per milione di occupati, un valore solo lievemente superiore alla media nazionale di 27,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti sul lavoro, in Emilia Romagna 77 da gennaio a ottobre: ecco le province in zona rossa

