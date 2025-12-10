Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano condanne a 17 anni di reclusione | in aula la rabbia dei parenti

Un tragico incidente nella fabbrica di fuochi a Ercolano ha causato la morte di tre operai. Dopo un processo, Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo sono stati condannati a 17 anni di reclusione, suscitando la rabbia e il dolore dei parenti delle vittime. L'articolo approfondisce i dettagli della vicenda e le reazioni della comunità.

Condanna a 17 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, ritenuti responsabili della morte di tre operai travolti dallo scoppio di una fabbrica di fuochi di artificio un anno.

Fabbrica esplosa a Ercolano, la madre delle vittime: «Giocano con le vostre vite, non accettate lavori in nero» - «Non accettate mai di lavorare in nero e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi. Secondo ilmattino.it