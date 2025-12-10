Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano condanne a 17 anni di reclusione | in aula la rabbia dei parenti
Un tragico incidente nella fabbrica di fuochi a Ercolano ha causato la morte di tre operai. Dopo un processo, Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo sono stati condannati a 17 anni di reclusione, suscitando la rabbia e il dolore dei parenti delle vittime. L'articolo approfondisce i dettagli della vicenda e le reazioni della comunità.
Condanna a 17 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D?Angelo, ritenuti responsabili della morte di tre operai travolti dallo scoppio di una fabbrica di fuochi di artificio un anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
L'esplosione di una batteria e il devastante #incendio con oltre 20 morti. La notizia e il VIDEO https://qds.it/incendio-fabbrica-droni-giacarta-indonesia-morti-video/ - facebook.com Vai su Facebook
Fabbrica esplosa a Ercolano, la madre delle vittime: «Giocano con le vostre vite, non accettate lavori in nero» - «Non accettate mai di lavorare in nero e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi. Secondo ilmattino.it
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Alvini rivela: «La nostra scuola di allenatori è la migliore al mondo. Su Spalletti voglio dire questa cosa» juventusnews24.com
“Quei video intimi”. L’indiscrezione bomba che incastra Sempio thesocialpost.it
Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti ilmattino.it
«Pignatone comprò le case dai boss e fece sovraesporre Falcone e Borsellino» laverita.info
Calciomercato Inter, Palestra nel mirino: concorrenza alta ma l’Atalanta fa muro internews24.com