Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano condanne a 17 anni di reclusione | in aula la rabbia dei parenti

Ilmattino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente nella fabbrica di fuochi a Ercolano ha causato la morte di tre operai. Dopo un processo, Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo sono stati condannati a 17 anni di reclusione, suscitando la rabbia e il dolore dei parenti delle vittime. L'articolo approfondisce i dettagli della vicenda e le reazioni della comunità.

Condanna a 17 anni di reclusione per Pasquale Punzo e Vincenzo D?Angelo, ritenuti responsabili della morte di tre operai travolti dallo scoppio di una fabbrica di fuochi di artificio un anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

morti nella fabbrica di fuochi a ercolano condanne a 17 anni di reclusione in aula la rabbia dei parenti

© Ilmattino.it - Morti nella fabbrica di fuochi a Ercolano, condanne a 17 anni di reclusione: in aula la rabbia dei parenti

morti fabbrica fuochi ercolanoFabbrica esplosa a Ercolano, la madre delle vittime: «Giocano con le vostre vite, non accettate lavori in nero» - «Non accettate mai di lavorare in nero e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi. Secondo ilmattino.it