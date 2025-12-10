Morte Giuseppe Palumbo alla vedova tolgono anche la casa

Il 31 dicembre ricorrerà il diciottesimo anniversario della morte di Giuseppe Veropalumbo, tragicamente ucciso da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno. La vicenda ha anche portato a conseguenze drammatiche per la vedova, che si è vista privare anche della casa, aggiungendo un ulteriore capitolo di dolore e ingiustizia alla tragica storia.

Il 31 dicembre saranno 18 anni dalla morte di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un proiettile vagante sparato durante i festeggiamenti di san Silvestro. Un anniversario che per la sua vedova, Carmela Sermino, diventa doppiamente amaro: non solo perché (come sempre) il suo dolore si rinnova ma anche perché ha sulle spalle un procedimento di sfratto avviato dal Comune di Torre Annunziata sull'abitazione che le fu data (in via provvisoria, precisano dal Comune) nove anni fa. Riavvolgiamo il nastro della storia. Nel 2016 l'amministrazione torrese decide di concedere alla donna e alla sua bambina Ludovica, in comodato d'uso, un appartamento in via Vittorio Emanuele 99 per la durata di nove anni.

Torre Annunziata, sfratto alla vedova Veropalumbo: via dal bene confiscato - La replica della vicesindaca Sorrentino: 'Priorità alla legalità, senza eccezioni ... Si legge su lostrillone.tv