Morte di David Rossi | la pista dell’omicidio Qualcuno l’ha esposto alla finestra

Firenzepost.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Mps, avvenuta nel 2013, continua a suscitare dubbi e interrogativi. Recenti indagini hanno riacceso le ipotesi di un possibile omicidio, con alcune testimonianze che suggeriscono un coinvolgimento esterno. Un approfondimento sulla pista che potrebbe cambiare la ricostruzione di quella tragica vicenda.

La parola 'omicidio' accostata nero su bianco alla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

morte di david rossi la pista dell8217omicidio qualcuno l8217ha esposto alla finestra

© Firenzepost.it - Morte di David Rossi: la pista dell’omicidio. “Qualcuno l’ha esposto alla finestra”

Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?

Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps

L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta

morte david rossi pistaMorte di David Rossi. La perizia ribalta tutto: "Ora la pista è l’omicidio" - I nuovi rilievi del Ris e l’audizione nella Commissione parlamentare d’inchiesta "L’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra". Scrive msn.com