Morte di David Rossi La perizia ribalta tutto | Ora la pista è l’omicidio

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un decennio, una nuova perizia cambia radicalmente la ricostruzione dei fatti sulla morte di David Rossi. La versione ora ipotizza l’ipotesi dell’omicidio, modificando il corso delle indagini e riaccendendo i riflettori su un caso che ha suscitato grande clamore e molteplici dubbi.

Sono trascorsi dodici anni e nove mesi, da quel 6 marzo 2013 quando David Rossi, capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi, perse la vita sul selciato del vicolo Monte Pio, in pieno centro a Siena. Precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni: come conseguenza di un atto volontario, hanno stabilito fin qui le due archiviazioni del tribunale di Siena; lasciato cadere nel vuoto da una o più persone, indica da ieri la commissione parlamentare sulla sua morte. "La pista adesso è quella dell’ omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create" e non causate dalla caduta, ha dichiarato il presidente Gianluca Vinci, al termine dell’audizione del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

