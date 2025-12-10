Morte di David Rossi La perizia ribalta tutto | Ora la pista è l’omicidio

Dopo oltre un decennio, una nuova perizia cambia radicalmente la ricostruzione dei fatti sulla morte di David Rossi. La versione ora ipotizza l’ipotesi dell’omicidio, modificando il corso delle indagini e riaccendendo i riflettori su un caso che ha suscitato grande clamore e molteplici dubbi.

Sono trascorsi dodici anni e nove mesi, da quel 6 marzo 2013 quando David Rossi, capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi, perse la vita sul selciato del vicolo Monte Pio, in pieno centro a Siena. Precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni: come conseguenza di un atto volontario, hanno stabilito fin qui le due archiviazioni del tribunale di Siena; lasciato cadere nel vuoto da una o più persone, indica da ieri la commissione parlamentare sulla sua morte. "La pista adesso è quella dell’ omicidio o dell’omicidio come conseguenza di altro reato: sicuramente l’hanno tenuto appeso fuori dalla finestra e le lesioni che ha sul polso sono state create" e non causate dalla caduta, ha dichiarato il presidente Gianluca Vinci, al termine dell’audizione del tenente colonnello dei Ris Adolfo Gregori e del medico legale Robbi Manghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it