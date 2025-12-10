Morta Sophie Kinsella aveva un cancro al cervello

È morta la scrittrice britannica Sophie Kinsella. Aveva 55 anni. La famiglia ne ha dato notizia con un post su Instagram scrivendo: "Siamo addolorati nell'annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita. Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice.

