Morta Sophie Kinsella autrice di I Love Shopping | un impero da milioni di copie

Sophie Kinsella, celebre autrice della popolare serie

È morta a 55 anni Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, autrice della serie di romanzi I Love Shopping. Il successo dei suoi libri, in particolare di questa saga, scritta tra il 2000 e il 2019, l’avevano portata a vendere più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, con traduzioni in decine di lingue. Nel 2024 aveva annunciato ai suoi lettori di essere malata di una forma aggressiva di cancro al cervello, il glioblastoma. La diagnosi era avvenuta nel 2022, ma la notizia era stata tenuta segreta. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it