Morta Sophie Kinsella autrice di I Love Shopping | un impero da milioni di copie
Sophie Kinsella, celebre autrice della popolare serie
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham, autrice della serie di romanzi I Love Shopping. Il successo dei suoi libri, in particolare di questa saga, scritta tra il 2000 e il 2019, l’avevano portata a vendere più di 50 milioni di copie in tutto il mondo, con traduzioni in decine di lingue. Nel 2024 aveva annunciato ai suoi lettori di essere malata di una forma aggressiva di cancro al cervello, il glioblastoma. La diagnosi era avvenuta nel 2022, ma la notizia era stata tenuta segreta. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
A salvare la vita di Sophie Bell, ragazza di 17 anni, è stato un amico di famiglia - facebook.com Vai su Facebook
"soleil gatta morta" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sophie Kinsella è morta, addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’ - Il toccante post sui social della scrittrice: “Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore” ... Scrive quotidiano.net
Superbonus, la beffa finale: a pagare il conto delle truffe saranno le famiglie e i singoli condòmini: ecco ... secoloditalia.it
“Basta macellare cavalli e asini, vanno riconosciuti come animali d’affezione”: la proposta di legge di Evi ... ilfattoquotidiano.it
“Bonus da 55 euro per le bollette”. L’annuncio in Italia, a chi spetta e come ottenerlo thesocialpost.it
Neonata sbalzata dall’auto e morta nello schianto, è svolta nelle indagini: “L’abbiamo trovato” thesocialpost.it
Catania, alla Città dei Ragazzi si vivono i valori del Natale con il Gruppo Ance Giovani etneo dayitalianews.com
Inter Liverpool, seconda beffa europea: rigore contestato e passo indietro a San Siro internews24.com