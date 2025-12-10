Morta Sophie Kinsella addio all' autrice di ' I love shopping'
È venuta a mancare Sophie Kinsella, autrice di fama internazionale e celebre per la serie 'I love shopping'. Con oltre 50 milioni di copie vendute, la sua produzione letteraria ha lasciato un'impronta significativa nel panorama della narrativa contemporanea. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dell'editoria e dei lettori di tutto il mondo.
È morta Sophie Kinsella, una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Avrebbe compiuto 56 anni il 12 dicembre. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie. È morta serenamente, con i suoi ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia e musica e calore e Natale e gioia. Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita”, scrivono i familiari sui social. Nel 2024 Kinsella aveva annunciato di essere affetta da glioblastoma, un tumore maligno al cervello. 🔗 Leggi su Lapresse.it
