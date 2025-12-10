Morta l’autrice di I Love Shopping Sophia Kinsella

Sophia Kinsella, celebre autrice britannica nota per la serie

Aveva 55 anni. La scrittrice britannica Sophie Kinsella è morta il 10 dicembre all'età di 55 anni. L'annuncio è stato dato dalla famiglia tramite Instagram: «È morta serenamente, circondata dai suoi affetti. Nonostante la malattia, affrontata con grande coraggio, si considerava fortunata per l'amore ricevuto e per il successo della sua carriera». Tra due giorni avrebbe compiuto 56 anni. Viveva a Londra con il marito Henry e i cinque figli. Nata Madeleine Sophie Wickham (Londra, 1969), Kinsella aveva esordito nel giornalismo prima di imporsi nella narrativa con I Love Shopping (2000), capostipite della chick lit e primo titolo della serie dedicata alla protagonista Becky Bloomwood, che ha venduto oltre quaranta milioni di copie nel mondo.