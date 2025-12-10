Moretto | Milan ecco chi cerca Giménez e le ultime news su un attaccante proposto

Santiago Giménez, giovane attaccante messicano del 2001, è al centro delle voci di mercato riguardanti il Milan. In questo articolo si analizzano le ultime news fornite da Matteo Moretto, con approfondimenti sulle possibili strategie del club rossonero e sulle proposte di attaccanti che potrebbero rafforzare la rosa in vista della sessione invernale.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001, andrà via o no dal Milan nell'imminente sessione invernale di calciomercato? Ecco le ultime di Matteo Moretto sul tema, ma non solo. C'è un bomber proposto ai rossoneri!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

