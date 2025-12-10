Morde la sua vittima a una mano per rapinarla 25enne nei guai
Un 25enne senza fissa dimora è stato coinvolto in una violenta rapina avvenuta il 24 novembre, durante la quale ha aggredito la vittima mordendola a una mano per portarle via i beni. L'uomo è ora sotto indagine, con le autorità che cercano di chiarire i dettagli dell'episodio e di assicurarlo alla giustizia.
Un 25enne, senza fissa dimora, è ritenuto responsabile di una violenta rapina avvenuta lo scorso 24 novembre. Per questo motivo è stato identificato e rintracciato dai carabinieri della stazione di Udine e condotto alla casa circondariale di via Spalato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
