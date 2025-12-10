Monza uomo misterioso al volante di una 500 | l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti

Nella notte dell’8 dicembre a Monza, un inseguimento tra una pattuglia della polizia e un uomo al volante di una Fiat 500L nera si conclude con un incidente e aggressioni agli agenti. La scena si svolge intorno alle 2.10, lungo viale Campania, attirando l’attenzione sulla vicenda di un veicolo sospetto e delle sue conseguenze.

Monza – Notte dell’8 dicembre, all'incirca le 2.10. Una pattuglia della Questura di polizia intercetta lungo viale Campania una Fiat 500L di colore nero che procede con tutte le frecce accese. Alla guida un uomo con cappello scuro e scaldacollo che copre gran parte del volto. Tutte circostanze che destano sospetto. Alla vista degli agenti, poi, la vettura si dà alla fuga ad alta velocità lungo le vie cittadine. Fuga e botte. Parte l’inseguimento che si conclude in via Monviso dopo che il fuggitivo si schianta contro alcune strutture e auto in sosta. Gli agenti riescono a bloccare il conducente, un uomo di 35 anni, nato in Moldavia e cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno (Monza), per aver sequestrato per ore la ex e il figlio. È accaduto nell'abitazione dove la donna vive sola con il bambino, dopo aver interrotto la relazione ed aver già denunciato il compag - facebook.com Vai su Facebook

#Squadramobile Monza e della Brianza ha arrestato un uomo e una donna responsabili di truffe e furti in abitazione commessi ai danni di anziani con la tecnica del “finto avvocato” o falso appartenente alle Forze dell'ordine. poliziadistato.it/articolo/15693… #e Vai su X

Monza, uomo misterioso al volante di una 500: l’inseguimento finisce con l’incidente e le botte agli agenti - Alla fine della scorribanda notturna arrestato il fuggitivo: un 35enne moldavo che doveva scontare una condanna a oltre 5 anni per reati contro il patrimonio ... Secondo ilgiorno.it