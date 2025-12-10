Monza ruba un monopattino elettrico e si oppone alla Polizia | arrestato
Un uomo di 32 anni, marocchino e senza fissa dimora, è stato arrestato a Monza dopo aver rubato un monopattino elettrico e opposto resistenza alla polizia, mostrando comportamenti violenti e minacciosi. L'episodio è avvenuto l'8 dicembre 2025, coinvolgendo anche danni a un veicolo di servizio.
Monza, 10 dicembre 2025 – Ladro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell’8 dicembre 2025, agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina, 32 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, resosi responsabile di furto aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché danneggiamento aggravato di autovettura di servizio. Tutto comincia dal furto di un monopattino elettrico, sottratto poco prima dall’esterno di un’ attività commerciale della città. Gli agenti individuano il presunto autore nelle immediate vicinanze ma durante l e procedure di identificazione quest'ultimo oppone resistenza, danneggiando il finestrino di un veicolo di servizio e minacciando gli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
