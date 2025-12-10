Montichiari | viaggiando nell' aldilà Egizio
Nel ciclo “Simboli, Miti, Rituali” a Montichiari, viene esplorata la cultura egizia e la sua concezione dell’Aldilà. Attraverso il Libro dei Morti, si ripercorrono i temi del viaggio, delle prove e delle trasformazioni necessari per raggiungere l’immortalità, offrendo uno sguardo approfondito su un affascinante mondo di simboli e credenze antiche.
Viaggiando nell’Aldilà Egizio?Appuntamento del ciclo “Simboli, Miti, Rituali” Montichiari (BS).La cultura egizia ha descritto l’Aldilà nel celebre Libro dei Morti: un cammino tra prove, simboli e trasformazioni orientato al raggiungimento dell’immortalità. Le raffigurazioni ci restituiscono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
