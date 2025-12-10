Montecitorio question time con la ministra Roccella

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. L’evento vedrà la partecipazione della ministra Roccella e rappresenta un momento importante di confronto tra le istituzioni e il pubblico televisivo. La sessione sarà trasmessa in diretta dalla Rai, offrendo un'occasione di ascolto e approfondimento sulle tematiche affrontate.

ROMA – Si svolgerà oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative per la tutela e la promozione del diritto alla famiglia (Boschi – IV-C-RE); sulle iniziative per politiche organiche volte a contrastare il declino demografico del Paese (Malavasi – PD-IDP). Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponderà a interrogazioni sugli effetti del bando volto ad incentivare l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, con particolare riferimento alle aree interne e alle periferie (Russo – FI-PPE); sulle iniziative nell'ambito dei programmi di cooperazione previsti dal Piano Mattei (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).

