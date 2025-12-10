Montecitorio question time con il ministro Giuli

Oggi, 10 dicembre, alle ore 15, si terrà il question time con il ministro Giuli nell’Aula di Montecitorio. L’evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai, offrendo un’occasione per ascoltare le risposte del ministro alle interrogazioni dei parlamentari. L’incontro rappresenta un momento importante di confronto e trasparenza nell’attività parlamentare.

ROMA – Si svolgerà oggi, 10 dicembre, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli (foto), risponderà a interrogazioni sugli effetti del bando volto ad incentivare l’acquisto di libri da parte delle biblioteche, con particolare riferimento alle aree interne e alle periferie (Russo – FI-PPE); sulle iniziative nell’ambito dei programmi di cooperazione previsti dal Piano Mattei (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

