Monte Pellegrino rinasce la storica Panoramica | al via i lavori di consolidamento su via Monte Ercta

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di consolidamento su via Monte Ercta, a Monte Pellegrino, per mettere in sicurezza alcune pareti rocciose lungo la strada che conduce al santuario di Santa Rosalia. L'intervento rappresenta un passo importante per il ripristino e la tutela di questa storica panoramica, dopo aver completato l'iter burocratico necessario per l'avvio delle operazioni.

