Monte Pellegrino rinasce la storica Panoramica | al via i lavori di consolidamento su via Monte Ercta
Sono iniziati i lavori di consolidamento su via Monte Ercta, a Monte Pellegrino, per mettere in sicurezza alcune pareti rocciose lungo la strada che conduce al santuario di Santa Rosalia. L'intervento rappresenta un passo importante per il ripristino e la tutela di questa storica panoramica, dopo aver completato l'iter burocratico necessario per l'avvio delle operazioni.
Completato l'iter burocratico per dare il via ai lavori di messa in sicurezza di alcune pareti rocciose di Monte Pellegrino sulla via Monte Ercta, la strada che conduce al santuario di Santa Rosalia. Sono stati siglati, infatti, negli uffici di piazza Ignazio Florio - sede della Struttura per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
