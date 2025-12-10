Montagna Valbonesi Pd | Dal Governo nessun sostegno reale e una legge da correggere
Valbonesi del Pd critica il Governo per la mancanza di sostegni concreti alle aree montane e collinari dell’Emilia-Romagna, evidenziando la necessità di correggere le leggi attuali. Nel frattempo, Fratelli d’Italia propone un nuovo progetto di legge che, seppur condivisibile nei principi, appare disconnesso dalle reali esigenze territoriali e dalle politiche di sostegno già in atto.
“Fratelli d’Italia arriva oggi a scoprire l’esistenza dei borghi dell’Emilia-Romagna e presenta un progetto di legge che è tanto condivisibile nei titoli quanto sconnesso dalla discussione in atto a livello nazionale e regionale e dalle politiche regionali di sostegno ai territori collinari e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Montagna, la legge che fa discutere. Fornili: "Rischio conseguenze gravi" - La nuova legge nazionale sulla Montagna predisposta dal Governo, se non verrà modificata, rischia di mettere fuori gioco molti comuni dell’Appennino che non saranno più considerati montani. Si legge su msn.com
