Monopattino rubato in una scuola catanese i carabinieri denunciano un 43enne per furto
A Catania, un monopattino elettrico è stato rubato presso una scuola, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. I carabinieri di piazza Dante hanno identificato e denunciato un 43enne, noto alle autorità per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del furto.
I carabinieri di piazza Dante hanno denunciato un 43enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile del furto di un monopattino elettrico del valore di oltre 450 euro.Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe reciso con una cesoia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps: 47enne nei guai per ricettazione
Monopattino rubato ritrovato in un garage grazie al gps: 47enne nei guai per ricettazione
Un sinistro stradale svela il furto di un monopattino rubato a Frosinone
Intervento congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale a Frosinone: recuperato un monopattino rubato e denunciato un 20enne extracomunitario. Avviate anche le procedure di espulsione del giovane. #Frosinone #PoliziaDiStato #Cronaca Vai su Facebook
Il corretto uso del monopattino. Gli agenti in cattedra a scuola - L’iniziativa si sviluppa all’Istituto superiore Scaruffi, grazie al progetto “Monopattino itinerante”, con prove ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it