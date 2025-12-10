Mondiali 2026 il ‘pride match’ Egitto-Iran diventa un caso politico

Il match tra Egitto e Iran ai Mondiali 2026, annunciato come un evento sportivo, si è trasformato in un caso politico. La decisione di disputare la partita ha suscitato reazioni e polemiche, evidenziando come un evento calcistico possa assumere anche connotazioni geopolitiche e culturali.

(Adnkronos) – La decisione era già stata presa da tempo, ma le due squadre impegnate in quello che sarebbe dovuto essere il Pride Match dei Mondiali 2026 hanno fatto scoppiare il caso politico. La partita della prossima Coppa del Mondo di calcio in programma il 26 giugno a Seattle sarebbe dovuta essere un'occasione per celebrare .

Egitto-Iran, la sfida ai Mondiali 2026 è già un caso. Il Pride, la beffa del sorteggio e le proteste alla Fifa: «Decisione folle»

Durante i prossimi mondiali di calcio maschili che si terranno nel 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, ci sarà un "Pride Match", cioè una partita in cui verrà celebrata la comunità LGBTQ+. La decisione è stata presa dal comitato organizzatore locale di Se

