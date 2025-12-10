Mondello il parco giochi di via Palinuro affidato all' azienda Interlinea | Si occuperà della cura del verde

Il parco giochi di via Palinuro a Mondello, inaugurato tre mesi fa, è stato affidato all’azienda Interlinea srl di Monica Adile. La convenzione, siglata alla presenza delle autorità locali, prevede la cura del verde e la gestione di uno spazio inclusivo dedicato ai bambini, garantendo attenzione e manutenzione costante.

Il parco giochi inclusivo di via Palinuro a Mondello, inaugurato tre mesi fa, è stato affidato alla Interlinea srl di Monica Adile che ha firmato una convenzione - alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Alongi Pietro - per prendersi cura del parco.

