Mondello il parco giochi di via Palinuro affidato all' azienda Interlinea | Si occuperà della cura del verde

Palermotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parco giochi di via Palinuro a Mondello, inaugurato tre mesi fa, è stato affidato all’azienda Interlinea srl di Monica Adile. La convenzione, siglata alla presenza delle autorità locali, prevede la cura del verde e la gestione di uno spazio inclusivo dedicato ai bambini, garantendo attenzione e manutenzione costante.

