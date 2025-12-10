MOMENTI D’ORO Dalla culla all’altare Un gioiello è per sempre

Durante l'ultima Milano Fashion Week, l'attenzione si è concentrata anche sugli inviti, trasformati in veri e propri gioielli. Demna Gvasalia, nuovo direttore creativo di Gucci, ha inviato ai partecipanti ciondoli d’argento personalizzati, simboli di un’eleganza che unisce moda e memorie preziose, sottolineando l'importanza dei dettagli e dei momenti speciali.

All'ultima Milano Fashion Week c'è chi si è presentato con un invito al collo. Demna Gvasalia, fresco direttore creativo di Gucci, ha spedito ai suoi ospiti un ciondolo d'argento inciso con lo stemma del brand da un lato e il nome dell'invitato dall'altro. Un tocco ironico: l'invito non da leggere, ma da indossare. Vien quasi da sorridere pensando che, in fondo, Demna non ha inventato nulla di nuovo, ma ha rinnovato una tradizione antica: trasformare ogni momento importante in un gioiello da custodire.Dalla culla in poi, ogni tappa ha il suo prezioso. Quando nasce un bimbo, fioccano i regali luccicanti: la catenina con il Santo Protettore, l'intramontabile cucchiaio d'argento da battesimo, piccolo talismano di prosperità.

