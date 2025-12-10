Molinella sotto choc | Walter Femminella muore dopo lo schianto papà e meccanico amato da tutti

La comunità di Molinella si trova in lutto a seguito della tragica perdita di Walter Femminella, noto meccanico e figura amata, deceduto in un grave incidente stradale. La dinamica dello schianto ha lasciato tutti sgomenti, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari. Un dolore collettivo che si unisce alla tristezza di una perdita improvvisa e irreparabile.

La dinamica dello schianto e l'impatto che non gli ha lasciato scampo. La comunità di Molinella si è svegliata in un dolore senza precedenti. Walter Femminella, 36 anni, non ce l'ha fatta. È morto dopo tre giorni di ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna, dove i medici avevano tentato l'impossibile per strapparlo a un destino già segnato. Il giovane era alla guida della sua Smart nella mattinata del 6 dicembre quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto in via Malvezza. La vettura è uscita di strada e ha terminato la sua corsa contro il muro di recinzione di una villetta, distruggendolo.