Mohamed Salah è un obiettivo per l’Arabia Saudita conferma il capo della lega pochi giorni dopo lo sfogo del Liverpool

Mohamed Salah, stella del Liverpool, è nel mirino della Saudi Pro League, come confermato dal capo della lega. La notizia ha catturato l'attenzione del web, pochi giorni dopo le dichiarazioni dell'attaccante egiziano, alimentando speculazioni sul suo futuro.

2025-12-10 21:53:00 Il web non parla d’altro: L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah è un obiettivo della Saudi Pro League, ha confermato il capo della lega. Salah è stato escluso dalla squadra del Liverpool per la vittoria per 1-0 sull’Inter mercoledì dopo uno sfogo esplosivo all’indomani del pareggio per 3-3 contro il Leeds di sabato sera, in cui sosteneva che fosse stato “gettato sotto l’autobus dal club”. Dopo aver iniziato in panchina per la terza partita consecutiva con Arne Slot, il 33enne ha detto di essere stato incolpato per la scarsa forma del Liverpool e che il suo rapporto con l’allenatore dei Reds si era interrotto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com