Modalità semplificate per l’abilitazione alla professione di Fisico | unica prova orale Decreto

Il Decreto n. 609 dell’11 agosto 2025 introduce modalità semplificate per l’esame di Stato di abilitazione alla professione di Fisico. La principale novità consiste in un’unica prova orale, volta a rendere il percorso più snello e accessibile, in collaborazione tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute.

