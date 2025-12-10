Modalità semplificate per l’abilitazione alla professione di Fisico | unica prova orale Decreto
Il Decreto n. 609 dell’11 agosto 2025 introduce modalità semplificate per l’esame di Stato di abilitazione alla professione di Fisico. La principale novità consiste in un’unica prova orale, volta a rendere il percorso più snello e accessibile, in collaborazione tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute.
Con il Decreto n. 609 dell’11 agosto 2025, firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, vengono introdotte modalità semplificate per l’espletamento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Fisico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Che vergogna gli ascolti della semifinale del Grande Fratello: flop totale, mai così bassi, Ventura rischia? donnapop.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Commissione Attività produttive, Greco: “Positiva l’audizione con rappresentante dell’Iti Lucarelli sul tema ... anteprima24.it
Sanità, protesta dei sindacati in Consiglio regionale: seduta interrotta e ripresa tra urla e proteste | Foto ... ilsecoloxix.it
Juve Primavera, i convocati per il match di Youth League contro il Pafos: la lista ufficiale di Padoin juventusnews24.com
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante ecodibergamo.it