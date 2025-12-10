Moda Natale e Capodanno | addio rosso le feste ora si vestono di liquid metal e velluto
Le festività di Natale e Capodanno stanno ridefinendo le tendenze moda, abbandonando il classico rosso per abiti ispirati al
AGI - Siamo onesti, arrivati a dicembre la voglia di indossare il pigiama di flanella fino al 7 gennaio è forte. Ma poi arrivano gli inviti: il cocktail aziendale dove devi fingere disinvoltura, il cenone della Vigilia con i parenti che analizzano il tuo girovita, e la famigerata notte di San Silvestro. La buona notizia? La moda Inverno 2025 ha deciso di venirci incontro. Quest'anno il mantra non è "soffrire per essere belli", ma " brillare per confondere i nemici ". Tra ritorni inaspettati e tessuti che sembrano arrivare dal futuro, ecco la mappa di stile per chiudere l'anno da protagonisti. Il rosso delle feste: burgundy e cherry mocha. 🔗 Leggi su Agi.it
