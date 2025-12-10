Mkhitaryan reagisce al rigore concesso al Liverpool | Non siamo affatto contenti di questa decisione
Mkhitaryan commenta l'episodio del rigore concesso al Liverpool durante la partita di San Siro, esprimendo il suo disappunto sulla decisione arbitrale. L'attaccante dell'Inter sottolinea come queste decisioni possano influenzare il risultato finale delle gare, evidenziando l'importanza di un arbitraggio accurato in incontri di alto livello.
Inter News 24 Mkhitaryan analizza l’episodio contestato di San Siro e sottolinea come decisioni di questo tipo possano incidere sull’esito delle gare. La sconfitta dei nerazzurri contro il Liverpool continua a far discutere, soprattutto per il rigore assegnato nel finale e risultato decisivo ai fini del match. Tra i più critici c’è Henrikh Mkhitaryan, centrocampista classe 1989 e leader tecnico della squadra, che ai microfoni di Amazon Prime UK ha espresso tutta la sua perplessità riguardo alla decisione arbitrale. L’armeno ha sottolineato come, a suo giudizio, il contatto che ha portato al penalty fosse insufficiente per giustificare una chiamata tanto pesante. 🔗 Leggi su Internews24.com
