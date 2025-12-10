Mkhitaryan furioso dopo il rigore | Fa male perdere così Bisogna alzare la testa e guardare avanti

Dopo la sconfitta di San Siro, Mkhitaryan esprime tutta la sua delusione e frustrazione per l’episodio del rigore. L’armeno sottolinea l’importanza di rialzarsi e guardare avanti, evidenziando la voglia di riscatto della squadra. Le sue parole riflettono l’amarezza e la determinazione a superare questo momento difficile.

Inter News 24 Mkhitaryan deluso dopo il ko di San Siro tra episodio discusso, amarezza e voglia di riscatto: le parole dell’armeno. Il rigore concesso nel finale per la trattenuta su Wirtz ha deciso la sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, lasciando enorme amarezza in casa nerazzurra. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, che i padroni di casa hanno visto però sfuggire di mano a pochi minuti dal termine. Al fischio finale, tra i più delusi c’era Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno rientrato dal primo minuto dopo l’infortunio e protagonista di una prova di grande sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan furioso dopo il rigore: «Fa male perdere così. Bisogna alzare la testa e guardare avanti»

Inter, Mkhitaryan: "Non si può spiegare un rigore così, fa male perdere una partita del genere" - Rapido commento ai microfoni di Sky Sport del centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il. Si legge su tuttomercatoweb.com