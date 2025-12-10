Mistero sulla morte di Ivan Fantasia | il 37enne trovato in una stanza d’albergo in Thailandia

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mistero avvolge la scomparsa di Ivan Fantasia, 37enne di Firenze residente a Barcellona, trovato senza vita in un hotel di Bangkok. La sua morte suscita interrogativi e lascia aperti molti dubbi sulle circostanze di quanto accaduto in Thailandia.

Ivan Fantasia, 37enne fiorentino residente a Barcellona, è stato trovato morto in un hotel di Bangkok, in Thailandia. Le autorità locali indagano sull'accaduto, attesi i risultati dell’autopsia. La Farnesina segue gli sviluppi del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

