Mistero sulla morte di Ivan Fantasia | il 37enne trovato in una stanza d’albergo in Thailandia
Un mistero avvolge la scomparsa di Ivan Fantasia, 37enne di Firenze residente a Barcellona, trovato senza vita in un hotel di Bangkok. La sua morte suscita interrogativi e lascia aperti molti dubbi sulle circostanze di quanto accaduto in Thailandia.
Ivan Fantasia, 37enne fiorentino residente a Barcellona, è stato trovato morto in un hotel di Bangkok, in Thailandia. Le autorità locali indagano sull'accaduto, attesi i risultati dell’autopsia. La Farnesina segue gli sviluppi del caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mistero sulla morte di Ivan Fantasia: il 37enne trovato in una stanza d’albergo in Thailandia - Ivan Fantasia, 37enne fiorentino residente a Barcellona, è stato trovato morto in un hotel di Bangkok, in Thailandia ... Secondo fanpage.it
La morte non è la fine ma un passaggio, attenzione agli scenari del transumano. All’#UdienzaGenerale, #LeoneXIV medita sul mistero della fine dell’esistenza, il “più naturale e al tempo stesso più innaturale che esista”. Esorta a non viverlo come una condan - facebook.com Vai su Facebook
Il mistero della morte del calciatore Denis Bergamini, una morte ancora avvolta nel mistero. Ne parliamo stasera con @stanzaselvaggia #FARWEST ora su @RaiTre bit.ly/RAI3diretta Vai su X
Ha fatto la storia del tennis: oscurata perché si oppone alle politiche Lgbt laverita.info
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it
Pedone travolto 2 volte in piazza Leopardi, rintracciata la conducente dell’auto fuggita ilsecoloxix.it
Atreju di Giorgia Meloni deve cambiare nome? Gli eredi de La Storia Infinita contro l’evento quifinanza.it
Gaffe di Federico Mastrostefano a UeD: svelati commenti osé, e dichiarazioni inattese tutto.tv
Bale: «Sono stato ingenuo ad andare al Real Madrid, pensavo fosse facile essere considerato tra i Galacticos» ilnapolista.it
San Gennaro Vesuviano: 76 operai stipati in una palazzina-opificio. 3 piani di degrado, nessuna ... puntomagazine.it
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto oasport.it