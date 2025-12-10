Missili Kh-31A per affondare la nave cinese | la strana analisi dell' ufficiale russo
L'articolo esamina una recente analisi riguardante l'uso di missili Kh-31A come possibile strategia militare contro una nave cinese, nel contesto delle tensioni tra Cina e Russia. La partnership tra i due Paesi, spesso descritta come senza limiti, si inserisce in un quadro di complessi rapporti geopolitici e militari che continuano a evolversi.
Cina e Russia sono legate da una partnership senza limiti, come hanno più volte spiegato Xi Jinping e Vladimir Putin. Eppure nelle ultime ore sta facendo discutere un' analisi postata sul web da un blogger militare russo affiliato, pare, alle Forze aerospaziali del Cremlino. Le discussioni coincidono in realtà con accese critiche sollevate dagli internauti d'oltre Muraglia, ben poco felici di leggere le teorie del signor Ilya Tumanov. Il motivo è presto detto: Tumanov ha suggerito l'uso di missili antinave Kh-31A per affondare la più recente e grande nave d'assalto anfibia cinese, la Type 076 Sichuan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
