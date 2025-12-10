MISE EN PLACE Eleganza e tradizione per banchetti da re
Scopri come rendere il tuo Natale un’occasione speciale con un mise en place elegante e raffinato. La regina del Bon Ton, Elisa Motterle, specializzata in Business Etiquette, condivide consigli e regole per un’ospitalità impeccabile, unendo tradizione e stile per banchetti che conquistano con classe e raffinatezza.
Un Natale nel segno della tradizione anche a tavola. La regina del Bon Ton Elisa Motterle – specializzata a Londra in Business Etiquette e galateo cross-culturale – detta le regole per un'ospitalità senza sbavature. "Come diceva il gastronomo francese Anthelme Brillat-Savarin, ricevere qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutta la durata della visita – esordisce –. Le Festività sono una palestra di buone maniere. Non possiamo permetterci di arrivare impreparati". Quali sono i colori di tendenza da utilizzare per l'apparecchiatura? "Si parte dai classici oro e argento, accompagnati dal verde e dal rosso.
Mise en place autunnale: così si rende speciale la tavola
Autunno in tavola: la mise en place che racconta calore e natura
La mise en place di Natale che fa WOW (e che puoi rifare anche tu!) Se ami apparecchiare la tavola, creare tavole di Natale eleganti e cerchi sempre idee originali per il pranzo delle feste
I segnaposto Natalizi per una tavola delle feste davvero indimenticabile - Segnaposto Natale Tavola feste decorazioni ceramica luci led stile elegante design raffinato atmosfera natalizia idee tavola
