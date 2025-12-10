‘Mirtillo Rosso’ Sport e salute nel cuore della Valsesia
L’NH Collection Alagna Mirtillo Rosso riapre le sue porte nella Valsesia, offrendo un’accoglienza rinnovata per la stagione invernale. Situato nel cuore delle Alpi, l’hotel combina sport, salute e tradizione, valorizzando l’essenza autentica del territorio e l’eleganza del marchio, pronto a ospitare gli amanti della montagna e dello sci.
La stagione invernale e sciistica è iniziata e l'hotel 'NH Collection Alagna Mirtillo Rosso' torna ad accogliere i suoi ospiti con un nuovo look & feel che esalta l'anima autentica del territorio e l'eleganza distintiva del brand. Situato nel cuore di Alagna Valsesia, l'hotel è stato rinnovato con cura per offrire un'esperienza ancora più immersiva, dove il comfort contemporaneo si fonde armoniosamente con la tradizione locale. Ogni dettaglio, dagli spazi comuni alle camere, è stato concepito per trasmettere calore, autenticità e raffinatezza, in perfetta sintonia con l'ambiente naturale circostante.
Mauro Corona beve vino rosso in diretta a È sempre Cartabianca: «È una tisana di mirtillo»
La serata degli amici mercoledì 10 dicembre -Cosciette di quaglia arrostite, purè di castagne e mirtillo rosso. Gnocchi farciti di caponata d'ortaggi e gamberi affumicati. Filetto di branzino ai cuori di carciofo. Parfait al caramello salato, cookies e gel al lampone. - facebook.com Vai su Facebook
