Mirko Felicetti | Al cancelletto non ci sono amici | se ci si fa condizionare da un compagno di squadra è finita

Mirko Felicetti sottolinea l'importanza dell'individualità e della determinazione nello snowboard alpino, mettendo in guardia dai rischi delle influenze negative tra compagni di squadra. La nazionale italiana ha aperto la stagione 2025-2026 con grandi successi a Mylin, conquistando tre vittorie e sei podi, dimostrando la forza e la coesione della squadra azzurra.

Un inizio col botto per l’Italia dello snowboard alpino nella Coppa del Mondo 2025-2026. Sulle nevi di Mylin (Cina), sono arrivate ben tre affermazioni e sei podi per la corazzata azzurra. Nel secondo gigante parallelo maschile, Mirko Felicetti è tornato sul gradino del podio a distanza di quasi sei anni dall’ultima volta, condividendo la top-3 con Maurizio Bormolini (3°), vittorioso nel primo PGS dell’appuntamento in Asia. Felicetti ne ha parlato, ospite dell’ultima puntata di Salotto Bianco, format in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotto da Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) e da Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mirko Felicetti: “Al cancelletto non ci sono amici: se ci si fa condizionare da un compagno di squadra, è finita”

