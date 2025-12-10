Miretti Juventus il centrocampista torna titolare in Champions League? Spalletti spazza via ogni dubbio | la scelta ufficiale per il Pafos

Miretti torna a essere titolare nella Juventus in occasione della partita di Champions League contro il Pafos. Spalletti conferma la sua fiducia nel giovane centrocampista, inserendolo nella formazione titolare per rafforzare la mediana e dinamizzare il reparto centrale. Un passo importante per il talento piemontese, chiamato a contribuire alla fase offensiva e difensiva della squadra.

Miretti Juventus, il tecnico lo lancia titolare col Pafos: obiettivo coinvolgerlo nelle rotazioni che contano, serve fosforo per la mediana. Tra le pieghe della formazione ufficiale scelta per affrontare il Pafos, c'è una decisione che pesa più delle altre in ottica futura e di gestione del gruppo. Fabio Miretti torna titolare in una notte di Champions League, prendendosi una maglia dal primo minuto che sa di investitura e di esame di maturità. Luciano Spalletti ha deciso di puntare forte sul classe 2003, preferendolo ad altre soluzioni, con un obiettivo chiarissimo: vuole coinvolgerlo sempre di più nelle dinamiche della squadra.