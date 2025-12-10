Miretti favorito su Thuram | ecco perché Spalletti potrebbe preferito al francese contro il Pafos Il ballottaggio

Juventusnews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della sfida contro il Pafos, Spalletti sta valutando le scelte di formazione, con Miretti in vantaggio su Thuram. La decisione si basa su diversi fattori tattici e fisici, che potrebbero influenzare la linea offensiva della Juventus. Ecco le motivazioni che rendono il giovane italiano una possibile soluzione preferita rispetto al francese.

in mediana per la Champions. In vista dell’impegno di  Champions League  contro il  Pafos, il tecnico della  Juventus,  Luciano Spalletti, ha le idee chiare sul tipo di approccio che la squadra dovrà adottare. Il match si gioca a Torino, contro un avversario sulla carta inferiore, e l’unica missione è la  vittoria. La necessità di aggiungere un palleggiatore. Per dominare il gioco e non cadere nella  trappola  di un avversario che tende a chiudersi,  Spalletti si aspetta di fare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

miretti favorito su thuram ecco perch233 spalletti potrebbe preferito al francese contro il pafos il ballottaggio

© Juventusnews24.com - Miretti favorito su Thuram: ecco perché Spalletti potrebbe preferito al francese contro il Pafos. Il ballottaggio

miretti favorito thuram perch233Juventus, la possibile formazione contro il Napoli: Miretti favorito su Thuram - Luciano Spalletti schiererà alcune novità contro il Napoli rispetto alla sfida di Coppa Italia, ma a centrocampo si va verso la conferma di Miretti ... Da it.blastingnews.com