Miretti favorito su Thuram | ecco perché Spalletti potrebbe preferito al francese contro il Pafos Il ballottaggio

In vista della sfida contro il Pafos, Spalletti sta valutando le scelte di formazione, con Miretti in vantaggio su Thuram. La decisione si basa su diversi fattori tattici e fisici, che potrebbero influenzare la linea offensiva della Juventus. Ecco le motivazioni che rendono il giovane italiano una possibile soluzione preferita rispetto al francese.

in mediana per la Champions. In vista dell'impegno di Champions League contro il Pafos, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha le idee chiare sul tipo di approccio che la squadra dovrà adottare. Il match si gioca a Torino, contro un avversario sulla carta inferiore, e l'unica missione è la vittoria. La necessità di aggiungere un palleggiatore. Per dominare il gioco e non cadere nella trappola di un avversario che tende a chiudersi, Spalletti si aspetta di fare la partita.