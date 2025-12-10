Miretti favorito su Thuram | ecco perché Spalletti potrebbe preferito al francese contro il Pafos Il ballottaggio
In vista della sfida contro il Pafos, Spalletti sta valutando le scelte di formazione, con Miretti in vantaggio su Thuram. La decisione si basa su diversi fattori tattici e fisici, che potrebbero influenzare la linea offensiva della Juventus. Ecco le motivazioni che rendono il giovane italiano una possibile soluzione preferita rispetto al francese.
in mediana per la Champions. In vista dell’impegno di Champions League contro il Pafos, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha le idee chiare sul tipo di approccio che la squadra dovrà adottare. Il match si gioca a Torino, contro un avversario sulla carta inferiore, e l’unica missione è la vittoria. La necessità di aggiungere un palleggiatore. Per dominare il gioco e non cadere nella trappola di un avversario che tende a chiudersi, Spalletti si aspetta di fare la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Buongiorno e buon mercoledi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 4 dicembre 2024 Tuttosport - "Vlahovic c'è" Corriere dello Sport - "Favorito sarai tu" Gazzetta dello Sport - "Diavolo a sei" Fino alla Fine Forza Juventus ? Vai su Facebook
Juventus, la possibile formazione contro il Napoli: Miretti favorito su Thuram - Luciano Spalletti schiererà alcune novità contro il Napoli rispetto alla sfida di Coppa Italia, ma a centrocampo si va verso la conferma di Miretti ... Da it.blastingnews.com
Il ds Traini si muove sul mercato: "Civitanovese, priorità all’attacco" sport.quotidiano.net
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Batosta Inter, non solo Acerbi e Calhanoglu: Chivu disperato glieroidelcalcio.com
Pecoraro Scanio si sfila: “Nessun posto per me”. E ora si riapre il risiko dell’Agricoltura, chance per ... anteprima24.it
Il premio Nobel Machado non parteciperà alla premiazione. Non può uscire dal Venezuela del dittatore Maduro secoloditalia.it
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 quifinanza.it