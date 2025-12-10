Ministro Santanchè al Salone Nautico di Roma | Fare squadra con altri Ministeri per favorire l’economia blu 

Puntomagazine.it | 10 dic 2025

Il Ministro Santanchè ha partecipato al Salone Nautico di Roma, sottolineando l'importanza di collaborazioni tra Ministeri per promuovere l'economia blu. L'obiettivo è potenziare le infrastrutture e valorizzare il turismo nautico italiano, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore e rafforzando la competitività del patrimonio marittimo nazionale.

Il Ministro Santanchè al Salone Nautico di Roma: potenziamento delle infrastrutture e promozione dell’economia blu per valorizzare il turismo nautico italiano.. Roma, 10 dicembre 2025  – “ Bisogna ancora lavorare molto sulle infrastrutture e sugli ormeggi per facilitare il conforto e l’accoglienza in favore del turismo da diportismo nautico. L’obiettivo è quello di lavorare insieme anche ad altri Ministeri per poter potenziare sempre di più le infrastrutture e sviluppare ulteriormente questo segmento così prezioso “. Con queste parole il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato i programmi futuri che intende portare avanti per affrontare le problematiche che limitano lo sviluppo della nautica da diporto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

