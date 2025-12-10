Ministro Santanchè al Salone Nautico di Roma | Fare squadra con altri Ministeri per favorire l’economia blu
Il Ministro Santanchè ha partecipato al Salone Nautico di Roma, sottolineando l'importanza di collaborazioni tra Ministeri per promuovere l'economia blu. L'obiettivo è potenziare le infrastrutture e valorizzare il turismo nautico italiano, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore e rafforzando la competitività del patrimonio marittimo nazionale.
Il Ministro Santanchè al Salone Nautico di Roma: potenziamento delle infrastrutture e promozione dell’economia blu per valorizzare il turismo nautico italiano.. Roma, 10 dicembre 2025 – “ Bisogna ancora lavorare molto sulle infrastrutture e sugli ormeggi per facilitare il conforto e l’accoglienza in favore del turismo da diportismo nautico. L’obiettivo è quello di lavorare insieme anche ad altri Ministeri per poter potenziare sempre di più le infrastrutture e sviluppare ulteriormente questo segmento così prezioso “. Con queste parole il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato i programmi futuri che intende portare avanti per affrontare le problematiche che limitano lo sviluppo della nautica da diporto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, ha fatto ritorno alle Fiere Zootecniche Internazionali. “Non potevo mancare nemmeno quest’anno - ha dichiarato - perché tengo molto a queste fiere e al rapporto costruito con il territorio. Le fiere sono importanti perch - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il ministro Santanchè ha partecipato agli Stati Generali del Turismo dei territori a Pescara, dove ha sottolineato come il turismo rurale sia legato ai borghi, alle aree interne e agli imprenditori che hanno saputo interpretare le esigenze e le nuove tendenze Vai su X
