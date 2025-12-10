Minaccia di morte la madre | donna di 37 anni arrestata

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 37 anni è stata arrestata dopo aver minacciato di morte la propria madre, in un episodio che ha avuto origini da motivi futile. L'episodio ha scatenato preoccupazione e paura, evidenziando la gravità della situazione familiare e la necessità di interventi per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Un incubo infinito, iniziato per futili motivi, che ha ridotto nella disperazione una madre di Vigodarzere. Minacce di morte, botte, offese. Il tutto senza un motivo concreto. Il 7 dicembre la fine di un incubo. Dopo aver rimediato l'ennesima razione di pugni e calci e appellativi irripetibili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Elia Del Grande Evaso: Top Trends di oggi - Zazoom Social News

Si chiude in bagno con il coltello e minaccia il suicidio | madre di due figli salvata dalla Polizia - Zazoom Social News

minaccia morte madre donnaPicchia e aggredisce la mamma, poi la minaccia di morte davanti ai carabinieri: figlia 37enne in carcere - Poi, quando la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri, l'ha minacciata di morte anche in loro presenza. Scrive msn.com

minaccia morte madre donnaL’incubo tra le mura di casa, picchia e minaccia di morte l’anziana madre: arrestata donna di 54 anni - La donna di 54 anni, residente nel Pisano, era stata allontanata al mattino dalla casa familiare con l'ordine di non avvicinarsi alla madre ed è tornata nell'abitazione la stessa sera, violando la mis ... Secondo msn.com