Minaccia di morte la madre | donna di 37 anni arrestata

Una donna di 37 anni è stata arrestata dopo aver minacciato di morte la propria madre, in un episodio che ha avuto origini da motivi futile. L'episodio ha scatenato preoccupazione e paura, evidenziando la gravità della situazione familiare e la necessità di interventi per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Un incubo infinito, iniziato per futili motivi, che ha ridotto nella disperazione una madre di Vigodarzere. Minacce di morte, botte, offese. Il tutto senza un motivo concreto. Il 7 dicembre la fine di un incubo. Dopo aver rimediato l'ennesima razione di pugni e calci e appellativi irripetibili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

