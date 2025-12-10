Minacce al tecnico radiologo dell' ospedale un' assoluzione
Un uomo di 50 anni di Menfi è stato assolto dal reato di minacce nei confronti di un tecnico radiologo dell'ospedale di Sciacca. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato, chiudendo così il procedimento a suo carico. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle relazioni tra personale sanitario e utenti.
