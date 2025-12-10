Minacce al tecnico radiologo dell' ospedale un' assoluzione

Un uomo di 50 anni di Menfi è stato assolto dal reato di minacce nei confronti di un tecnico radiologo dell'ospedale di Sciacca. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato, chiudendo così il procedimento a suo carico. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle relazioni tra personale sanitario e utenti.

È stato assolto perché il fatto non costituisce reato M.G., 50 anni, di Menfi, imputato nel procedimento per presunte minacce a un tecnico radiologo dell’ospedale di Sciacca. La decisione è stata emessa dal giudice di pace, che ha accolto integralmente la linea difensiva.Secondo la ricostruzione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Non capisci niente, fai un altro mestiere". Queste le frasi proferite ad una professoressa, durante un colloquio a scuola, da una coppia barese di genitori di una studentessa di un istituto tecnico statale, finita a processo con l'accusa di minacce e oltraggio a pu - facebook.com Vai su Facebook

Nocera, ruba ecografo in ospedale: radiologo va ai domiciliari - Rubò un ecografo dall'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, grazie all'aiuto di un complice. Secondo ilmattino.it