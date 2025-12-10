Mille multe in due usavano veicoli intestati ai morti

Due persone sono state scoperte aver accumulato un totale di mille multe, utilizzando veicoli intestati a defunti. In due, avevano raggiunto 500 multe ciascuno sfruttando auto appartenenti a persone decedute, commettendo così frodi e violazioni delle norme sulla proprietà dei veicoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto In due avevano accumulato 500 multe ciascuno, utilizzando le auto intestate ad altrettanti morti. Li ha scoperti la Polizia Locale di Napoli che, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, ha consentito di ricostruire tutti i percorsi seguiti dai veicoli. I due sono stati denunciati: complessivamente, gli oltre mille verbali emessi per le infrazioni commesse (550 in un caso, 547 in un altro) ammontano a 75mila euro. Sono in corso le procedure per la regolarizzazione di tutti gli atti amministrativi per i quali i è stata accertata la responsabilità dei due automobilisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti

Usavano veicoli intestati a persone decedute per non pagare oltre mille sanzioni - Zazoom Social News

ULTIM’ORA! CANALE 5 ACCORCIA ANCORA NUZZI. LE SOAP PRONTE A PRENDERSI TUTTO? - Zazoom Social News

Mille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti - In due avevano accumulato 500 multe ciascuno, utilizzando le auto intestate ad altrettanti morti. Come scrive ansa.it

Mille multe in due, usavano veicoli intestati ai morti: denunciati a Napoli - Due automobilisti a Napoli collezionavano multe con auto intestate a defunti: oltre mille verbali e 75mila euro di sanzioni. Scrive blitzquotidiano.it

Leggi l'articolo - Biella, il Comune annulla oltre mille euro di multe #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella - facebook.com Vai su Facebook