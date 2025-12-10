Mille bambini liguri alla scoperta dei prodotti biologici

Mille bambini liguri hanno partecipato all'evento finale del progetto regionale dedicato alla scoperta dell’agricoltura biologica. Promosso da Regione Liguria e realizzato da Coldiretti Liguria, l'iniziativa ha coinvolto i più giovani in un percorso di conoscenza e sensibilizzazione sui benefici e le pratiche dell’agricoltura sostenibile.

