Milano tra le città più care per i costi Imu sulle seconde case | si paga quasi 3mila euro
Milano si conferma tra le città più costose in Italia per il pagamento dell'IMU sulle seconde case, con una media di quasi 3.000 euro all'anno. I dati sono stati resi noti da uno studio condotto dal servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali della Uil, evidenziando le differenze territoriali e l'impatto sui proprietari immobiliari.
I dati emergono da uno studio del servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil.
