Milano Suv sfreccia a 200 km h sfugge all’alt della Polizia e si schianta | denunciato un 17enne

Un SUV BMW ha percorso via Novara a Milano a circa 200 km/h, ignorando un posto di blocco della polizia. Il veicolo ha successivamente perso il controllo e si è schiantato. Denunciato un 17enne responsabile alla guida. L'incidente si è verificato mentre si svolgeva la partita di calcio tra Inter e Liverpool allo stadio di San Siro.

Milano, 10 dicembre 2025 – Un Suv Bmw sfreccia a circa 200 chilometri orari per via Novara a Milano, mentre a poca distanza nello stadio di San Siro l'Inter gioca contro il Liverpool. Una volante della polizia nota l'auto sfrecciare e intima l'alt, ma il Suv prosegue la sua folle corsa. All'incrocio con via Sant'Elena il conducente perde il controllo, sale con le ruote sul marciapiede di un benzinaio e va a sbattere contro le colonnine elettriche. Il veicolo è danneggiato, ma riprende a correre. Nella fuga urta la volante della polizia, ferendo in modo lieve i due agenti a bordo, e infine va a schiantarsi contro lo spartitraffico di via Harar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, Suv sfreccia a 200 km/h, sfugge all’alt della Polizia e si schianta: denunciato un 17enne

