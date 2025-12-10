Milano suv sfreccia a 200 all’ora e sfugge ad alt polizia | bloccato 17enne

Un SUV BMW è stato intercettato a Milano mentre sfrecciava a circa 200 km/h lungo via Novara, sfuggendo a un'operazione di polizia. Nel frattempo, allo stadio di San Siro si disputava la partita tra Inter e Liverpool. Un ragazzo di 17 anni è stato poi fermato dalle forze dell'ordine in relazione all'episodio.

(Adnkronos) – Un suv Bmw sfreccia a circa 200 chilometri orari per via Novara a Milano, mentre a poca distanza nello stadio di San Siro l'Inter gioca contro il Liverpool. Una volante della polizia nota l'auto sfrecciare e intima l'alt, ma il suv prosegue la sua folle corsa. All'incrocio con via Sant'Elena il conducente perde

Milano, Suv sfreccia a 200 km/h, sfugge all'alt della Polizia e si schianta: denunciato un 17enne - Il giovane cubano, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti in abitazione, è stato accompagnato in una comunità per minori.

