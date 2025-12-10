Milano studente accoltellato in corso Como | uno dei 18enni chiede la scarcerazione | Ero lontano e non sapevo del coltello

Un diciottenne arrestato a Milano dopo l'accoltellamento di uno studente bocconiano chiede ora la scarcerazione, sostenendo di essere stato lontano dal luogo dell'aggressione e di non aver saputo dell'arma. L'episodio, avvenuto il 12 ottobre in corso Como, ha portato all'arresto di diversi giovani per rapina e tentato omicidio.

Milano, 10 dicembre 205 – Ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione l'avvocato di uno dei due diciottenni arrestati il 18 novembre, insieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio dopo il brutale pestaggio e accoltellamento del 12 ottobre, nella zona di corso Como a Milano, dello studente bocconiano di 22 anni che rischia di rimanere paraplegico. Milano, bocconiano accoltellato dal branco: le immagini dell'aggressione In particolare, a chiedere la revoca della misura cautelare è stato il giovane accusato di aver fatto "il palo" per coprire l'azione degli altri ragazzi.

