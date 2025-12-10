Milano strappa orologio da 80mila euro a un imprenditore | arrestato un 28enne già ricercato per tentato omicidio

Due cittadini algerini sono stati arrestati a Milano in seguito a un furto con strappo di un orologio del valore di 80mila euro ai danni di un imprenditore. Uno dei fermati, già in carcere per tentato omicidio, è ora accusato anche di questo episodio avvenuto lo scorso agosto in via Sant’Andrea.

Milano, 10 dicembre 2025 – Gli agenti di Polizia del Commissariato Centro, su disposizione della Procura di Milano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di due algerini, un 28enne già detenuto a San Vittore per tentato omicidio e un 29enne tuttora ricercato, ritenuti responsabili del furto con strappo di un orologio del valore di 80mila euro, commesso lo scorso 29 agosto in via Sant'Andrea ai danni di un imprenditore italiano di 72 anni. I due rapinatori sono stati individuati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza: il 72enne, uscito da un ristorante in corso Venezia, si è diretto insieme alla compagna e alle figlie all'auto parcheggiata in via Sant'Andrea.