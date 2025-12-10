milano confermata in appello condanna a 4 anni per irene pivetti

La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati, nel processo riguardante operazioni commerciali del 2016. La sentenza riguarda accuse di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio, legate a circa 10 milioni di euro nascosti attraverso il Team Racing Isolani.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna a 4 anni di reclusione per l’ex presidente della Camera dei Deputati, Irene Pivetti, nel processo che la vede imputata di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali nel 2016 da circa 10 milioni di euro con il Team Racing Isolani che sarebbero servite a nascondere il denaro frutto di illeciti fiscali. Accolta la richiesta del pm Giovanni Tarzia che ha sostenuto l’accusa anche in primo grado e aveva chiesto la conferma della sentenza dei giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate della quarta sezione penale del Tribunale, ancora questa mattina durante le repliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it