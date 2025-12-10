Milano con la scusa di un passaggio strappano un orologio di lusso a un turista danese | quattro arrestati

A Milano, quattro persone sono state arrestate per aver strappato un orologio di lusso a un turista danese durante una serata in discoteca in zona Corso Garibaldi. L'episodio, avvenuto nella notte del 2 ottobre 2025, ha causato grande preoccupazione e ha portato all'arresto dei responsabili, che hanno agito con l'inganno e la violenza.

Milano, 10 dicembre 2025 – La serata in discoteca, in zona corso Garibaldi, era finita molto male per im danese di 35 anni, che la notte del 2 ottobre scorso era stato rapinato di un orologio di lusso da 25mila euro. Ma adesso l’epilogo è amaro per i rapinatori, che sono stati arrestati. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura, infatti, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tre italiani di 24, 26 e 28 anni e un domenicano di 23. L'indagine condotta dai poliziotti del Commissariato Centro è nata dalla denuncia del danese che, la notte del 2 ottobre scorso, verso le ore 5 e 30, dopo aver trascorso la serata con un amico in una discoteca di corso Garibaldi, ha raccontato di essere stato avvicinato da un giovane che, con insistenza, pretendeva di offrirgli un passaggio con la propria autovettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, con la scusa di un passaggio strappano un orologio di lusso a un turista danese: quattro arrestati

