Milano Cento Pertiche L’amicizia diventa impresa | La nostra scommessa sul mais sostenibile
A Milano Cento Pertiche, l'amicizia si trasforma in un progetto imprenditoriale dedicato al mais sostenibile. Tra tradizione e innovazione, nasce una linea di prodotti dal gusto autentico, come gli Ambrogini, biscotti al mais e zucchero di canna integrale, simbolo di un impegno condiviso per un'agricoltura più responsabile e un consumo consapevole.
I nomi dei prodotti sono tipicamente milanesi. Ci sono gli Ambrogini che sono biscotti al mais e zucchero di canna integrale. I Baci di Milano, baci di dama al mais e mandorle, i Meneghini, grissini al mais ed i Pavè, cracker al mais. La loro storia nasce nel cuore agricolo della Lombardia, a Robbiano di Mediglia. È un progetto virtuoso che unisce amicizia, passione, rispetto per la natura, la biodiversità e la sostenibilità, si basa su un protocollo di coltivazione vincente, che di volta in volta migliora e ottimizza le metodologie di coltivazione e produzione: il Combi Mais. È la storia di Milano Cento Pertiche, una delle 250 realtà artigiane lombarde presenti all’ Artigiano in Fiera in corso nei padiglioni di Fiera Milano Rho fino a domenica 14 dicembre, con ingresso gratuito dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
